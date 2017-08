Israelische Polizei ermittelt auch in London gegen Netanyahu

Korruptionsvorwurf: Ministerpräsident Netanyahu steht unter Druck - © APA (AFP)

Die israelische Polizei ermittelt laut einem Fernsehbericht im Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auch in London. Ermittler würden am Mittwoch nach Großbritannien fliegen, um dort den Milliardär und Fernsehmogul Len Blavatnik zu befragen, berichtete das israelische Fernsehen am Dienstagabend.