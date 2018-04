Israel will tausende afrikanische Migranten umsiedeln

Israel hat die Umsiedlung tausender afrikanischer Migranten unter anderem nach Deutschland, Kanada und Italien angekündigt. Ein Abkommen darüber mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR betreffe 16.250 Einwanderer, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag in Jerusalem.

Mehrere tausend weitere afrikanische Einwanderer sollten im Gegenzug einen legalen Aufenthaltsstatus in Israel bekommen. Das deutsche Innenministerium erklärte in Berlin, eine entsprechende Anfrage Israels sei ihm “nicht bekannt”.

Das deutsche Innenministerium erklärte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP, Deutschland sei in den vergangenen Jahren “seinen humanitären Verpflichtungen” unter anderem durch die Aufnahme sogenannter Resettlement-Flüchtlinge “immer umfassend nachgekommen” und werde dies auch in Zukunft tun. Eine konkrete Anfrage, in Israel lebende Flüchtlinge insbesondere aus afrikanischen Staaten im Rahmen des Resettlement-Programms des UNHCR in Deutschland aufzunehmen, seien dem Ministerium “nicht bekannt”.