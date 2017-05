Israel will Arabisch als zweite Amtssprache abschaffen

Israel soll "nationale Heimstätte des jüdischen Volkes" sein - © APA (AFP)

Ein israelischer Ministerausschuss hat am Sonntag einen Gesetzesentwurf gebilligt, der Arabisch als zweite Amtssprache in dem Land abschaffen soll. Der umstrittene Vorschlag sehe vor, dass Arabisch künftig nur noch einen “Sonderstatus” haben solle, schrieb die Zeitung “Times of Israel”. Das Gesetz definiere Israel als “nationale Heimstätte des jüdischen Volkes”, hieß es weiter.