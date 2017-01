Israel will 100 Waisen aus verfeindetem Syrien aufnehmen

Israel will syrische Waisen aufnehmen - © APA (AFP)

Israel will laut dem israelischen Fernsehen 100 syrische Waisen als Flüchtlinge aufnehmen. Dies habe Innenminister Aryeh Deri entschieden, berichtete “Channel 10” am Mittwochabend. Es wären die ersten syrischen Flüchtlinge, die Israel offiziell aufnimmt. Die beiden Staaten sind miteinander verfeindet und haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in mehreren Kriegen bekämpft.