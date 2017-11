Israel und Islamischer Jihad tauschen Drohungen aus

Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu militante Palästinenser im Gazastreifen scharf vor neuen Angriffen gewarnt. "Wir werden mit sehr harter Hand gegen jene vorgehen, die versuchen, uns anzugreifen", sagte Netanyahu am Sonntag während der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem.

Man sehe die radikal-islamische Hamas als verantwortlich für jeden Angriff aus dem Gazastreifen, sagte er nach Angaben seines Büros. Am Samstag hatte ein israelischer General, der für die Verbindungen zu den Palästinensern zuständig ist, bereits konkret die Organisation Islamischer Jihad gewarnt. “Wir wissen von dem Komplott, das der palästinensische Islamische Jihad gegen Israel plant”, sagte Yoav Mordechai in einer Videobotschaft auf Arabisch. Die Führung der Palästinenserorganisation in Damaskus werde “die Verantwortung tragen”.