Israel: Iran feuert Raketen von Syrien aus auf Golan-Höhen

Iranische Truppen haben nach Angaben der israelischen Armee in der Nacht zum Donnerstag von Syrien aus israelische Armeestellungen auf den Golan-Höhen mit Raketen beschossen. Bei den Angriffen seien mehrere Armee-Stützpunkte entlang der Grenze zu Syrien angegriffen worden. Insgesamt seien rund 20 Geschoße abgefeuert worden.

Nach Angaben des syrischen Militärs hat eine Serie von israelischen Raketen in der Nacht zum Donnerstag Ziele in der südwestsyrischen Provinz Quneitra getroffen. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete, die Raketen seien von den Golan-Höhen abgefeuert worden und seien unter anderem in der Stadt Al-Baath eingeschlagen. Auch die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von israelischen Raketenangriffen, zudem seien israelische Kampfflugzeuge gesichtet worden. Über eventuelle Opfer der Angriffe lagen zunächst keine Angaben vor.