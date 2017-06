Seit Jahren kommt es wegen der Kämpfe in Syrien immer mal wieder zu Treffern im israelisch kontrollierten Teil des Golan. In den vergangenen Tagen häuften sich derartige Vorfälle wieder. Israel antwortete in der Regel jedes Mal mit Gegenbeschuss. Die Regierung in Damaskus hatte dagegen scharf protestiert. Israel hält den größten Teil der syrischen Golanhöhen seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt.

(APA/dpa)