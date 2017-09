Israel gegen Zone für nicht-orthodoxe Gebete an Klagemauer

Auch Frauen wollen an der Klagemauer beten - © APA (AFP)

Israels Regierung lehnt weitere Verhandlungen über umfangreichere Gebetsrechte für nicht-orthodoxe Juden an der Klagemauer in Jerusalem ab. Wie Kathpress berichtet, bekräftigte bei einer Anhörung vor dem Obersten Gericht der israelische Staat laut Medienberichten am Dienstag seine Entscheidung, die Pläne zur Errichtung einer Zone für nicht-traditionelle Gebete vorerst nicht weiter zu verfolgen.