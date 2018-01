Israel flog Luftangriff nahe Rafah und sperrte Grenzübergang

Israel hat am Samstag einen Grenzübergang in den Gazastreifen für den Warenverkehr geschlossen und einen Luftangriff auf ein Ziel im Süden des Palästinensergebietes geflogen. Der Einsatz der israelischen Kampfjets habe sich gegen "Terror-Infrastruktur" in der Gegend von Rafah unweit der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten gerichtet, teilte die israelische Armee mit.

“Die Terrororganisation Hamas ist für alle Aktivitäten im und vom Gazastreifen aus verantwortlich”, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Hamas herrscht seit 2007 über den Gazastreifen. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen in Gaza hieß es, durch den Luftangriff sei niemand verletzt worden.

Zuvor hatte das israelische Verteidigungsministerium mitgeteilt, der für den Warenverkehr genutzte Grenzübergang Kerem Shalom zwischen dem Gazastreifen und Israel in der Nähe von Rafah werde ab Sonntag bis auf Weiteres geschlossen. Diese Entscheidung sei auf Grundlage von “Sicherheitsüberprüfungen” gefällt worden, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Die Gewalt zwischen den Palästinensern im Gazastreifen und Israel hat zugenommen, seit US-Präsident Donald Trump Anfang Dezember die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die Vereinigten Staaten erklärt hatte. Seitdem wurden aus dem Gazastreifen Dutzende Raketen auf den Süden Israels abgefeuert. Die israelische Armee tötete 16 Palästinenser, 14 von ihnen bei gewaltsamen Zusammenstößen.

Unterdessen starb nach der Trennung von siamesischen Zwillingsschwestern aus dem Gazastreifen in einer aufwändigen Operation in Saudi-Arabien eines der Mädchen. Farah sei klinisch tot, teilte das saudi-arabische Informationsministerium am Samstag mit. Ihre Schwester Hanin befinde sich fünf Tage nach der Operation in Riad hingegen in einem stabilen Zustand und erhole sich.

Farah und Hanin waren im vergangenen Oktober im Gazastreifen zur Welt gekommen. Der Chef der Geburtsstation des Shifa-Krankenhauses von Gaza-Stadt, Allam Abu Hamda, hatte damals gesagt, die Mädchen hätten ein eigenes Herz und eigene Lungen, aber ein gemeinsames Bein. Sie müssten dringend außerhalb des Palästinensergebiets operiert werden. Im Gazastreifen könne der komplizierte Eingriff nicht vorgenommen werden.