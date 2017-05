Israel begeht 50. Jahrestag der Eroberung Ost-Jerusalems

Netanyahu kündigt Seilbahnbau an - © APA (AFP)

Israels Regierung hat den 50. Jahrestag der Eroberung Ost-Jerusalems mit einer Sondersitzung an der Klagemauer in der Altstadt begangen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte am Sonntag an, man wolle Jerusalem mit einer Reihe von Schritten “weiter stärken”. Unter anderem sprach er vom Bau einer Seilbahn in Jerusalems Altstadt, die Touristen den Zugang zur Klagemauer erleichtern soll.