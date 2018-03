Isner stoppte in Miami Siegesserie des müden Del Potro

Die Siegesserie von Juan Martin Del Potro ist im Freitag im Semifinale des Masters-1000-Tennisturniers von Miami gerissen. Nach 15 Erfolgen en suite unterlag der Argentinier (Nr. 5) dem als Nummer 14 gesetzten US-Amerikaner John Isner 1:6,6:7. Der Finalgegner wurde in der Nacht auf Samstag zwischen Pablo Carreno Busta (ESP-16) und Alexander Zverev (GER-4) ermittelt.

Während Isner groß aufspielte, konnte Del Potro seine Erschöpfung nach den Turniersiegen in Acapulco und Indian Wells sowie den vier Spielen in Miami nicht verbergen. Gegen den 2,08 m großen Aufschlaghünen Isner verlor der 29-Jährige nun vier der jüngsten sechs Direktbegegnungen, 6:4 führt Del Potro in diesem Vergleich noch. Obwohl Isner in seinem Heimat-Bundesstaat Florida gespielt hat, stand das Publikum mehrheitlich aufseiten Del Potros.

Isner erweist sich zusehends als Spezialist für Masters-1000-Turniere. Viermal, so oft wie kein anderer, stand der 32-Jährige in den vergangenen zwölf Monaten auf dieser Stufe in der Runde der besten vier. In Miami wird er am Sonntag sein viertes 1000er-Endspiel bestreiten, wobei er auf den ersten Sieg noch wartet.