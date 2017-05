Ismail Haniyeh zum neuen Chef der Hamas gewählt

Ismail Haniyeh folgt Chaled Meschaal nach - © APA (AFP)

Der langjährige Hamas-Führer im Gazastreifen, Ismail Haniyeh, ist zum Chef der radikalislamischen Palästinenserorganisation gewählt worden. Dies berichteten palästinensische Medien am Samstag. Haniyeh tritt die Nachfolge von Chaled Meschaal an, dessen zweimaliges Mandat an der Spitze des Politbüros nach zwei Jahrzehnten endete.