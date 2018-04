"Isle of Dogs - Ataris Reise": VOL.AT verlost zwei Geschenkbeutel

Wes Anderson hat sich mit "Isle of Dogs - Ataris Reise" mal wieder selbst übertroffen. VOL.AT verlost zum Filmstart zwei Bertl & Leo Geschenkbeutel.

“Isle of Dogs – Ataris Reise” erzählt die Geschichte von Atari Kobayashi, dem 12-jährigen Pflegesohn des korrupten Bürgermeisters Kobayashi. Als durch einen Regierungserlass alle Hunde der Stadt Megasaki City auf eine riesige Mülldeponie verbannt werden, macht sic Atari allein in einem Miniatur-Junior-Turboprop auf den Weg und fliegt nach Trash Island auf der Suche nach seinem Bodyguard-Hund Spots. Dort freundet er sich mit einem Rudel Mischlingshunde an und bricht mit ihrer Hilfe zu einer epischen Reise auf, die das Schicksal und die Zukunft der ganzen Präfektur entscheiden wird.

“Isle of Dogs – Ataris Reise” läuft ab Freitag, 11. Mai 2018 in den heimischen Kinos. VOL.AT verlost zum Filmstart zwei Geschenkbeutel von Bertl & Leo für Ihren Vierbeiner.Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an linda.carugati@russmedia.com schicken.