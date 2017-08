Islamisten in Marawi noch nicht besiegt

Die Kämpfe in Marawi dauern an - © APA (AFP)

Rund drei Monate nach der Erstürmung der Stadt Marawi durch islamistische Extremisten kämpfen Regierungstruppen auf den Philippinen weiter gegen die Verbündeten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die etwa 20 bis 40 Islamisten in der umkämpften Stadt im Süden des Inselstaates hätten 40 bis 50 Geiseln in ihrer Gewalt, sagte Militärsprecher Restituto Padilla am Montag.