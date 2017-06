Islamischer Kulturverein lud Flüchtlinge zum Fastenbrechen

Rund 30 Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und Somalia folgten der Einladung zum Fastenbrechen bei Einbruch der Dämmerung und stärkten sich, nachdem sie dem Koran gemäß den ganzen Tag gefastet hatten, mit Reissuppe, Gemüseeintopf mit Kalbfleisch, Reis und Huhn und zum Nachtisch mit der Süßspeise Baklava und dem türkischen Tee Cay. Die Einladung erfolgte gemäß dem Motto „Teilen mit Flüchtlingen“, so der Vereinsobmann Celik Cengiz.

Der rund 70 Mitglieder starke Verein hat seinen Sitz seit 1984 in der Friedhofstraße mit einem Gebetsraum, einem Gemischtwarenladen sowie einigen Mehrzweckräumen. In diesen werden auch Deutschkurse und Nachhilfestunden für Schüler sowie religiöse und kulturelle Veranstaltungen abgehalten. Bei Informationsnachmittagen zusammen mit der Arbeiterkammer wird beispielsweise über das Arbeits- und Pensionsrecht, über Steuern etc. informiert.

Das Freitagsgebet wird von Imam Nuri Sipal geleitet, der vom Verein bezahlt wird. Die Finanzierung erfolgt aus Mitgliedsbeiträgen der hauptsächlich in Hohenems wohnhaften Vereinsmitglieder, aus dem Erlös des Ladens und auch aus dem Erlös der seit über zehn Jahren veranstalteten jährlichen Kermes. Gast beim von Öcal Hastürk angeregten Fastenbrechen mit den Flüchtlingen war auch Vizebürgermeister Bernhard Amann.

Das Fasten im 30 Tage dauernden Ramadan ist neben dem Bekenntnis zu Allah, dem täglichen Gebet, Almosen geben und der Pilgerreise nach Mekka einmal im Leben eine der fünf Säulen des Islam. Es beginnt mit der Morgendämmerung und endet bei Sonnenuntergang. In dieser Zeit dürfen Muslime nicht essen, trinken, rauchen oder Geschlechtsverkehr haben. Ausnahmen, die vom Nicht-Essen befreit sind, sind Kinder, Schwangere, Kranke, sehr betagte Menschen und Reisende.