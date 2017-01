Islamische Glaubensgemeinschaft öffnet Moscheen für Besucher

IGGiÖ-Präsident Ibrahim Olgun für mehr Transparenz - © APA

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) will das religiöse Leben der Muslime in Österreich durch mehr Transparenz in den Moscheen nachvollziehbarer machen. Die erklärte IGGiÖ-Präsident Ibrahim Olgun im Interview mit der Tageszeitung “Kurier”. Ein Teil der 350 Gebetsräume in Österreich soll demnach während des Freitagsgebets für Besucher geöffnet werden.