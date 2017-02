Islamfeindlichkeit spielt Islamisten in die Hände, warnt Guterres - © APA (AFP)

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor den negativen Auswirkungen von Islamfeindlichkeit gewarnt. “Eines der Dinge, die den Terrorismus antreiben, ist das Aussprechen von islamfeindlichen Gefühlen und islamfeindlicher Politik und islamfeindlichen Hassreden in einigen Teilen der Welt”, sagte Guterres am Sonntag bei einem Besuch in Saudi-Arabien.