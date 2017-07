Isamännli: Bader, Neufert und Buxhofer starten

(400m Schwimmen im Seewaldsee – 3,5km Laufen nach Fontanelle – 4,5km Radfahren nach Faschina (350 Hm))Am Samstag den 8. Juli 2017 gehen wieder zahlreiche Einzelteilnehmer und Teams an den Start. Mit der regierenden Aquathlonlandesmeisterin und heurigen zweitplatzierten beim Ironmännli Daniela Bader, der sehr guten Läuferin Denise Neufert (hellblau.Powerteam) und aus dem Lichtenstein die sehr erfolgreiche Triathletin Nicole Klingler, sind starke Damen am Start. Bei den Herren gilt aufgrund der derzeitigen Startliste Matthias Buxhofer (Tri Dornbirn) als großer Favorit auf den Gesamtsieg.

Unter den schon über 30 Teams, hat sich ein „Star-Team“ angemeldet – Paul Reitmayr, Martin Hämmerle und Manuel Hofer wollen sich auf der ewigen Besten-Liste der schnellsten Teams auf der ersten Stelle eintragen.

Die Teilnehmer durchschwimmen den schönen Bergsee Seewaldsee in Fontanella (400 m) und laufen dann 3,5 km und 100 Hm nach Fontanella. Dort warten bereits die Fahrräder, um dann mit diesen noch 4,5 km und 350 Hm nach Faschina zu fahren. Eine echter Herausforderung für jeden Profi und Hobbysportler. Im Ziel findet gleich anschließend an den Triathlon die Preisverteilung statt und es warten wie jedes Jahr tolle Preise in verschiedensten Kategorien auf die besten Sportler.

Es sind auch alle Kinder recht herzlich zum Isamännli eingeladen. Im Zielbereich findet ein Kindertriathlon, bei dem Wissen, Geschick und Sport gefragt sind, statt. Die Anmeldung erfolgt kostenlos im Zielgelände in Faschina.

Anmeldungen sind bis zum Donnerstag auf der Homepage www.isanmaennli.at möglich. Nachmeldungen können vereinzelt am Veranstaltungstag im Dorfzentrum von Fontanella gemacht werden.

Obergrechter Isamännli

Sprinttriathlon für Einzel und Team

Wann: 8.Juli 2017

Wo: Fontanella- Faschina

Start: 14:00 Uhr für Teams & 14:30 Uhr für Einzelteilnehmer beim Seewaldsee in Fontanella

Anschließend: Preisverteilung und Kindertriathlon

Anmeldung: bis Donnerstag noch möglich