Isa Genzken mit Kaiserring 2017 der Stadt Goslar geehrt

Genzken, die 1948 in Bad Oldesloe geboren wurde, führt nach Darstellung der Jury seit mehr als 30 Jahren “den internationalen Diskurs der Bildhauerei mit an”. In ihren Skulpturen, aber auch in Fotografien und Installationen zeige sie “Umbrüche, Gegensätze, Gewalt und Brutalitäten unserer Gesellschaften” und ermögliche es dem Betrachter, “der Wahrheit ein Stück näher zu kommen”. Der Kaiserring wird seit 1975 jährlich verliehen. Frühere Träger sind unter anderem Christo, Joseph Beuys, Max Ernst und Georg Baselitz.

(APA/dpa)