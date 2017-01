Isa Genzken erhält Kaiserring der Stadt Goslar 2017

Ihre Werke waren zuletzt in Wien zu sehen - © APA (dpa)

Die Künstlerin Isa Genzken erhält den Kaiserring der Stadt Goslar 2017. Dies gab Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) am Freitag beim Neujahrsempfang bekannt. Die in Berlin lebende Genzken, deren Werke zuletzt auch in der Kunsthalle Wien zu sehen waren, gilt als eine der einflussreichsten deutschen Künstlerinnen der Gegenwart. Sie soll den Kaiserring am 7. Oktober in Goslar entgegen nehmen.