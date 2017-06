IS sprengt Mosul-Wahrzeichen Al-Nuri-Moschee

Die irakische Armee erklärte am Mittwochabend, auch die dazu gehörende Al-Nuri-Moschee liege in Trümmern. In der Moschee hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 das “Kalifat” der Jihadisten ausgerufen. Es war sein einziger öffentlicher Auftritt.

“Historisches Verbrechen”

Ein Armeeführer teilte weiter mit, die irakischen Kräfte seien tief in die Altstadt der ehemaligen IS-Hochburg Mosul vorgerückt. Als sie an der Moschee ankamen, hätten sie die Zerstörung bemerkt. Der Armeevertreter sprach von einem “historischen Verbrechen”. Die irakischen Truppen hatten am Wochenende mit dem Sturm auf die Altstadt von Mosul begonnen.

