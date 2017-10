IS setzt Öl-Quellen im Nordirak in Brand

Der IS setzte Öl-Quellen im Irak in Brand. - © Pixabay

Der IS setzt nach Darstellung des Militärs im Nordirak Öl-Quellen in Brand. Die Extremisten wollten sich mit dem Rauch bei ihrem Rückzug in Richtung Hauija vor Luftangriffen schützen, erklärte Oberst Mohammed al-Jaburi am Montag. Aus Militärkreisen verlautete, am Samstagmorgen seien drei Quellen in Flammen aufgegangen.