IS-Selbstmordattentäter laut Bericht Ex-Guantanamo-Häftling

Der IS hatte sich zu einem Selbstmordanschlag außerhalb der irakischen Stadt Mosul (Mossul) bekannt, bei dem sich al-Harith inmitten irakischer Truppen in die Luft gesprengt haben soll. Der IS hatte zuvor ein Foto des Mannes veröffentlicht, das am Montag von dem auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierten US-Unternehmen Site gezeigt wurde. “Er ist es”, sagte der Bruder des Mannes, Leon Jameson, der “Times”. Der Sender Channel 4 News berichtete ebenfalls unter Berufung auf ein Familienmitglied und eine weitere anonyme Quelle, dass es sich um al-Harith handle.

Die britische Regierung bestätigte die Identität des Mannes zunächst nicht und verwies auf die eingestellte Arbeit der britischen Konsulate in Syrien und der stark eingeschränkten Arbeit im Irak. “Es ist sehr schwierig, den Aufenthaltsort und den Status britischer Staatsbürger in diesen Gegenden zu bestätigen”, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

Al-Harith ist ein konvertierter Muslim jamaikanischer Abstammung, der von den Taliban in Afghanistan inhaftiert worden war, weil er einen britischen Pass hatte. Nach dem Sturz der Taliban wurde er 2002 von US-Truppen festgenommen und nach Guantanamo gebracht. 2004 kehrte er nach Großbritannien zurück, wurde dort befragt und dann auf freien Fuß gesetzt. Laut BBC reiste er 2014 über die Türkei nach Syrien.

(APA/ag.)