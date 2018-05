Die Trauer in Indonesien ist groß

Die Trauer in Indonesien ist groß ©APA (AFP)

Die Trauer in Indonesien ist groß ©APA (AFP)

IS reklamierte Anschlag in Indonesien für sich

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat in Indonesien eine Familie mit teils minderjährigen Kindern einen Selbstmordanschlag verübt. Wie bei den Selbstmordanschlägen einer Familie am Sonntag reklamierte die IS-Miliz die Attacke auf das Hauptquartier der Polizei in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya für sich.

Bei dem Attentat kamen nach Polizeiangaben am Montag vier der Attentäter ums Leben, mindestens zehn Menschen wurden verletzt. Die Familie war nach Polizeiangaben Teil der Extremistengruppe Jamaah Ansharut Daulah (JAD), die die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt. Der IS beanspruchte die Tat für sich, wie das auf die Beobachtung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen SITE unter Berufung auf das IS-Propaganda-Sprachrohr Amaq erklärte.

Die jüngsten Anschläge nähren Befürchtungen, der IS könne seinen Einfluss in Südostasien ausbauen. Traditionell folgt Indonesien einer moderaten Auslegung des Islam, allerdings gewinnen Extremisten an Gefolgschaft und es gab immer wieder Anschläge.