IS-Konvoi erreichte ostsyrische Provinz Deir Essor

Die Busse selbst wurden nicht angegriffen, um Zivilisten zu schonen - © APA (AFP)

Ein Konvoi mit 150 bis 200 IS-Kämpfern und ebenso vielen Zivilisten hat nach Angaben von Aktivisten die vom IS kontrollierte Provinz Deir dz-Zor im Osten Syriens erreicht. Der Konvoi sei in dem von der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Gebiet angekommen, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit.