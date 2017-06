IS konnte im Irak keinen Christen zur Konversion zwingen

Die Verfolgung und das Martyrium hätten die Christen der verschiedenen Konfessionen des Landes immens geeint. Als die IS-Truppen die irakischen Städte eingenommen haben, hätten sie den Christen stets drei Alternativen zur Wahl gestellt, berichtete Ortega: “Den Übertritt zum Islam, das Bezahlen einer Sondersteuer für das Behalten des Eigentums, oder das Verlassen der Stadt.” Der Großteil der Christen hätten auf diese Weise alles verloren. Nach der Vertreibung des IS kehrten sie nun allmählich zurück, fänden dabei aber ihre Häuser und Besitztümer zerstört und verbrannt vor. “Das ist sehr hart”, so der Bischof.

Die Caritas und Kirche in Not hätten bereits jetzt “große Arbeit” geleistet und die Christen unterstützt – beim Wiederaufbau der zerstörten Kirchen und Spitäler in den christlichen Dörfern der Ninive-Ebene um die weiterhin umkämpfte Stadt Mossul, oder auch durch die Bezahlung der Miete von Übergangswohnungen.

Besonders würdigte Erzbischof Ortega jedoch die innere Haltung der Christen. Niemand von ihnen beschwere sich über die Vorfälle, “sie haben sogar Worte der Vergebung und beten für die Bekehrung jener, die sie vertrieben haben”, berichtete er. Vom Westen würden die verfolgten Christen überraschenderweise nicht Geld oder Hilfe wünschen, “sondern dass wir unseren Glauben leben, da ihnen in Wahrheit das am meisten helfe”, so die Einschätzung Ortegas, der seit zwei Jahren den Papst in Jordanien und im Irak vertritt.

(APA)