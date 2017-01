UNESCO verurteilt Palmyra-Zerstörungen als Kriegsverbrechen

Palmyra zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe - © APA (epa)

Die UNESCO hat die neuen Übergriffe der Terrormiliz Islamischer Staat auf historische Monumente in der syrischen Oasenstadt Palmyra scharf verurteilt. “Diese Zerstörung ist ein neues Kriegsverbrechen und ein immenser Verlust für das syrische Volk und die Menschheit”, sagte UNESCO-Chefin Irina Bokowa am Freitag in Paris.