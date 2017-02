IS-Kämpfer töten fünf ägyptische Soldaten auf Sinai

Auf den Fotos sei ein Jihadist zu sehen, der fünf am Boden liegenden Männern, die in einem Laufband als “Elemente der ägyptischen Armee” bezeichnet würden, in den Hinterkopf schieße, erklärte Site.

In Ägypten haben Jihadisten seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 hunderte Polizisten und Soldaten getötet. Die meisten Angriffe gab es auf der Sinai-Halbinsel, die an Israel und den palästinensischen Gazastreifen grenzt. Sie wurden meist vom Ableger des IS verübt.

(APA/ag.)