IS in Syrien und Irak weiter zurückgedrängt

Die Gegner der Terrormiliz Islamischer Staat rücken in Syrien und im Irak weiter gegen die Jihadisten vor. Nachdem kurdisch geführte Truppen die bedeutende nordsyrische IS-Hochburg Al-Raqqa in den vergangenen Tagen immer wieder eingekreist hatten, wird in den kommenden Tagen mit einem Angriff auf das eigentliche Stadtgebiet gerechnet.