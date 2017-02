IS in Hochburg Al-Bab von Truppen und Rebellen umzingelt

Die Offensive auf Al-Bab läuft seit Dezember - © APA (AFP)

Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Angaben von Aktivisten in ihrer syrischen Hochburg Al-Bab in der Provinz Aleppo vollständig eingekesselt worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag erklärte, gelang es der syrischen Armee und ihren Verbündeten in der Nacht, die letzte Straße einzunehmen, die Al-Bab mit der Umgebung verbindet.