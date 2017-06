IS-Führer al-Baghdadi möglicherweise tot

Al-Baghdadi könnte Ende Mai in Raqqa getötet worden sein - © APA (AFP)

Der Anführer der IS-Terrormiliz, bekannt als Abu Bakr al-Baghdadi, könnte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums getötet worden sein. Das russische Verteidigungsministerium prüfe Berichte, wonach er bei einem russischen Luftangriff in der Nähe der syrischen Stadt Raqqa am 28. Mai ums Leben gekommen sein könnte, teilte das Ministerium am Freitag in Moskau mit.