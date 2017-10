IS exekutierte in syrischer Stadt 116 Menschen

Viele Zivilsten wurden vom IS exekutiert und getötet. - © APA/AFP

Die Terrormiliz “Islamischer Staat” hat offenbar mindestens 116 Zivilisten in der zentralsyrischen Stadt Al-Qaryatain exekutiert. 83 davon seien an nur zwei Tagen kurz vor dem Rückzug der Jihadisten aus der Stadt in der Nacht auf 20. Oktober getötet worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Die restlichen Zivilisten starben demnach in den Wochen zuvor.