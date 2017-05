Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat mit neuen Angriffen auf Christen in Ägypten gedroht. Muslime sollten Ansammlungen von Christen und Ausländern aus dem Westen meiden, warnte ein namentlich nicht genannter Anführer der Gruppe in einem Interview der IS-Publikation “Al-Nabaa”, die am Freitag im Internet kursierte.

Er forderte Muslime auch dazu auf, Einrichtungen der ägyptischen Armee, Polizei und Regierung fernzubleiben. Ägyptens Christen waren in der Vergangenheit wiederholt Opfer von Attentaten geworden. Anfang April starben am Palmsonntag bei einem Doppelanschlag auf Kirchen in Alexandria und in Tanta mehr als 45 Menschen. Der IS reklamierte die Tat für sich. Christen machen nach Schätzungen rund zehn Prozent der mehr als 90 Millionen Ägypter aus. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken