Irokesen-Schildkröte atmet durch ihre Genitalien

Weil die Mary-River-Schildkröte mit ihrer Algen-Frisur als Haustier sehr beliebt war, steht sie kurz vor dem Aussterben. Der "Iro" ist nicht die einzige Besonderheit des Reptils.

Auf dem Kopf trägt sie einen grünen Irokesen und dank eines zusätzlichen Atmungsorgans an ihrem Hinterteil kann sie bis zu drei Tage unter Wasser bleiben. Die australische Mary-River-Schildkröte macht aber nicht nur wegen ihrer kuriosen Besonderheiten von sich reden, sondern auch weil sie kurz vor der Ausrottung steht.

Viele dieser Schildkröten tragen eine struppige grellgrüne Frisur auf dem Kopf. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Haare, sondern um Algen. Die Pflanzen wachsen auf dem Kopf der Schildkröten, weil diese so viel Zeit unter Wasser verbringen. Dies führe mitunter zu “einigen ganz schön eindrucksvollen hellgrünen Frisuren”, sagte Rikki Gumbs, der an der Erstellung der Liste mitgewirkt hatte.

Schildkröte atmet durch Genitalien

Eine weitere kuriose Eigenheit der Mary-River-Schildkröte sind spezielle Drüsen an ihrer Kloake, also dem Körperausgang für die Verdauungs- und die Geschlechtsorgane. Diese Drüsen erlauben es dieser Schildkrötenart, unter Wasser zu atmen. “Diese Schildkröte kann so lange Zeit – bis zu drei Tage – unter Wasser verbringen, ohne Luft zu holen, wegen ihrer seltsamen Fähigkeit, mit ihrem Popo zu atmen”, fasste es Gumbs zusammen.