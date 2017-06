Irlands Premier Kenny zurückgetreten

Kennys Rücktritt kam nicht überraschend - © APA (AFP)

Enda Kenny hat sich als irischer Premierminister verabschiedet. “Es ging nie um mich, sondern immer um die Probleme und die Herausforderungen für die Menschen in unserem Land”, sagte der Fine-Gael-Politiker am Dienstag in seiner letzten Ansprache als Regierungschef vor dem Parlament in Dublin. Kennys Nachfolger wird der ehemalige Sozialminister Leo Varadkar.