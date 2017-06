Irland bringt Ex-Krisenbank AIB an die Börse zurück

Erster Handelstag für die neuen Aktien an den Börsen in Dublin und London ist Dienstag. Im inoffiziellen Handel legten die Papiere am Freitag bereits sieben Prozent auf 4,71 Euro zu. Ausgegeben wurden die Anteilsscheine für 4,40 Euro und damit in der Mitte der Preisspanne von 3,90 bis 4,90 Euro.

Sowohl AIB-Chef Bernard Byrne als auch Irlands Finanzminister Paschal Donohoe bezeichneten den Börsengang als Meilenstein für die Bank. Donohoes Vorgänger Michael Noonan hatte die Platzierung im Mai in die Wege geleitet. Ihm zufolge wird sich die vollständige Privatisierung wohl über acht bis zehn Jahre hinziehen.

Das Geldhaus war während der Finanzkrise in Schieflage geraten, wurde 2009 vom Staat gerettet und anschließend nahezu komplett übernommen. Nach jahrelanger Sanierung war die AIB vor drei Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Als erste vom Staat aufgefangene irische Bank sieht sich das Institut mittlerweile wieder in der Lage, eine Dividende zu zahlen.

Irland will die Erlöse aus dem Börsengang in den Abbau von Schulden stecken, die mit 200 Mrd. Euro zu den höchsten in der Eurozone gehören.

(APA/ag)