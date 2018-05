Iren stimmten klar für Lockerung des Abtreibungsverbots

Zeitenwende im erzkatholischen Irland: Bei dem Referendum über ein Ende des strengen Abtreibungsverbots hat ersten Prognosen zufolge eine breite Mehrheit für eine Liberalisierung gestimmt. Wie eine landesweite Nachwahlbefragung von 4.000 Wählern durch das Institut Ipsos/MRBI im Auftrag der Zeitung "Irish Times" ergab, stimmten 68 Prozent der Befragten für eine Aufhebung des Abtreibungsverbots.

32 Prozent votierten dagegen. Eine ähnliche Prognose lieferte eine weitere Nachwahlbefragung des Instituts Behaviour & Attitudes für den Fernsehsender RTE. Demnach stimmten von 3.800 Befragten 69,4 Prozent für die Liberalisierung, 30,6 Prozent waren dagegen. Regierungschef Leo Varadkar, der für die Reform ist, bedankte sich am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter bei allen Iren, die sich an der Abstimmung beteiligten. Das Referendum sei “Demokratie in Aktion”. “Es sieht so aus, als würden wir morgen Geschichte schreiben”, fügte der Regierungschef hinzu.