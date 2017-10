Ire rutschte bei Bergunfall in Tirol 200 Meter ab

Er wurde vom Team des Notarzthubschraubers per Seilwinde geborgen und in die Klinik nach Murnau in Bayern geflogen. Dort wurde bei dem Mann eine schwere Wirbelverletzungen und eine Lungenquetschung festgestellt.

Der 54-Jährige war am Samstag mit drei befreundeten Bergsteigern von der Ehrwalder Almbahn zu einer Tour auf die Zugspitze aufgebrochen. Gegen 16.15 Uhr rutschte der Ire rund 300 Meter unterhalb der Bergstation der Zugspitzbahn auf einem Schneefeld aus und schlitterte in die Tiefe. Ein Begleiter setzte sofort die Rettungskette in Gang.

(APA)