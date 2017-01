Iraschko-Stolz in Zao Weltcup-Zehnte – Sieg an Ito

Siegerin Yuki Ito - © APA (AFP)

Die Japanerin Yuki Ito hat am Freitag ihren zweiten Sieg im Skisprung-Weltcup der Damen gefeiert. Die 22-jährige Japanerin setzte sich in ihrem Heimbewerb in Zao 0,3 Punkte vor der Grödnerin Manuela Malsiner durch, die erstmals auf dem Podest stand. Daniela Iraschko-Stolz verbesserte sich im Finale um sechs Plätze und landete an der zehnten Stelle.