Norwegerin Maren Lundby gewann den Bewerb - © APA (JIJI PRESS)

Daniela Iraschko-Stolz ist am Sonntag beim Skisprung-Damen-Weltcup in Sapporo als beste Österreicherin an der siebenten Stelle gelandet. Ihre Landsfrauen Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger kamen auf die Ränge 15 und 16. Der Sieg ging an die Norwegerin Maren Lundby, die Weltcup-Führende und Lokalmatadorin Sara Takanashi wurde Vierte.