Irans Revolutionsgarde will Raketensystem ausbauen

Die Revolutionsgarde untersteht Khamenei - © APA (AFP)

Als Reaktion auf US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, einen härteren Kurs gegen den Iran zu fahren, will das Land sein Raketensystem schneller ausbauen. “Wir werden den Kampf gegen den Imperialismus und Zionismus fortsetzen und sogar den Ausbau unserer Raketensysteme beschleunigen”, kündigte die Iranische Revolutionsgarde (IRGC) am Donnerstag an.