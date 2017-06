Irans Regierung: Drahtzieher von Teheran-Anschlägen getötet

Dem iranischen Geheimdienstminister Geheimdienstminister Mahmoud Alavi zufolge wurde der Drahtzieher der Teheran-Anschläge getötet. - © AP

Die iranische Regierung hat am Samstag den Tod des mutmaßlichen Drahtziehers der Teheraner Anschläge am Mittwoch bekanntgegeben. “Der Drahtzieher und Kommandant der Terroranschläge auf das Parlament und das Mausoleum von Ayatollah Khomeini wurde heute von den Sicherheitskräften getötet”, sagte Geheimdienstminister Mahmoud Alavi in Teheran.