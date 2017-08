Irans Präsident Rouhani tritt offiziell zweite Amtszeit an

Rouhani muss das Atomabkommen mit den Weltmächten retten. - © IRANIAN PRESIDENCY

Der iranische Präsident Hassan Rouhani ist am Donnerstag offiziell in seine zweite Amtszeit eingeführt worden. Der Oberste Führer des Landes, Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei, bestätigte ihn und überreichte ihm die Ernennungsurkunde, wie es die Verfassung vorsieht. Am Samstagnachmittag wird Rouhani dann vor dem Parlament in Teheran vereidigt.