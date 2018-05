Irans Außenminister will vor Gesprächen Garantien aus Europa

Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die Europäer erneut zu Garantien gedrängt, den Handel mit seinem Land trotz der neuen US-Sanktionen aufrecht zu erhalten.

Zarif will am Samstagabend zu diplomatischen Gesprächen nach Peking fliegen, anschließend will er nach Moskau und Brüssel weiterreisen. In Brüssel wird er am Dienstag mit den Außenministern Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens sowie mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zusammentreffen. Nach Angaben seines Ministeriums wird Zarif von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.