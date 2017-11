Iranischer Außenminister: Saudis sind auf Konfliktkurs

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat den regionalen Erzfeind Saudi-Arabien scharf kritisiert und dem Königreich vorgeworfen, auf Konfliktkurs zu sein. Der Iran nehme an Treffen teil, die für Entspannung und Frieden werben, die Saudis jedoch an solchen, die den Konflikt forderten, sagte Zarif.

“Das ist schon ironisch”, so der iranische Chefdiplomat laut der Nachrichtenagentur IRNA am Montag. Zarif bezog sich auf sein Treffen mit seinen russischen und türkischen Amtskollegen in Antalya. Dort bereiteten sie die Tagesordnung des für Mittwoch geplanten Dreiergipfels ihrer Präsidenten in Sotschi zur Beilegung des Syrien-Krieges vor. Dies verglich er mit dem Treffen der Arabischen Liga in Kairo, wo die Saudis eine harte Linie gegen Teheran gefordert haben.