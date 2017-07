Iran zieht Bilanz zum zweiten Jahrestag des Atomabkommens

Alle haben laut Zarif ihre Ziele erreicht - © APA (Archiv/AFP)

Zum zweiten Jahrestag des Wiener Atomabkommens hat der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif eine positive Bilanz gezogen. “Das Abkommen war das Beste, was alle Verhandlungsseiten erzielen konnten”, sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur IRNA in New York, wo er an einem UNO-Treffen teilnehmen wird.