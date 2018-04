Iran warnt USA vor Aufkündigung des Atomabkommens

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat die USA vor einer Aufkündigung des internationalen Atomabkommens gewarnt. "Unsere Atomenergiebehörde ist bestens vorbereitet für Maßnahmen, die sie erwarten und Maßnahmen, die sie nicht erwarten", sagte Rouhani am Samstag in einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Rede.

Außenminister Mohammad Javad Zarif hatte in New York angekündigt, die Reaktion auf einen US-Austritt werde “unangenehm”. Die Islamische Republik habe in einem solchen Fall mehrere Optionen.