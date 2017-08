Iran warnt EU – Trump will Atomabkommen torpedieren

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit Irans Präsident Rouhani - © APA (AFP)

Bei einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini hat Irans Außenminister die EU gewarnt, US-Präsident Donald Trump wolle das Atomabkommen von 2015 torpedieren und dafür dem Iran die Schuld geben. “Das ist es, was Trump vorhat, und die EU muss daher diesbezüglich sehr achtsam sein”, sagte Mohammad Jawad Zarif bei dem Treffen am Samstag in Teheran.