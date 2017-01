Iran sieht in Syriengesprächen Schritt in richtige Richtung

Astana sei daher der erste Schritt in die richtige Richtung - © APA (AFP)

Der Iran bewertet die geplanten Syriengespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana positiv. “In Astana treffen sich zum ersten Mal die richtigen und wichtigen Streitparteien zu politischen Verhandlungen”, sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Dienstag in Teheran. In den vergangenen Jahren hätten Vertreter der Rebellen teilgenommen, die nicht vor Ort, sondern im Ausland gelebt hätten.