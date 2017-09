Iran hält sich laut IAEA an Auflagen für Atomprogramm

Die IAEA stellt dem Iran ein gutes Zeugnis aus - © APA

Der Iran hält sich nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) an die Auflagen für sein Atomprogramm. “Die Verpflichtungen im Atombereich, die der Iran unter dem Abkommen eingegangen ist, sind erfüllt worden”, sagte der Chef der UN-Behörde, Yukiya Amano, am Montag laut Manuskript auf einem IAEA-Treffen in Wien.